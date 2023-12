Lauko v Klubu rváčů. Bostonský útočník to proti Minnesotě zase rozbalil

Tyler Durden by z něj měl radost. Bostonský útočník Jakub Lauko by si klidně mohl dát přihlášku do filmového Klubu rváčů. Další zápas s Minnesotou, další bitka. Tentokrát to měl ale 22letý Čech v NHL o poznání složitější. Bruins navíc prohráli 2:3.

Foto: ČTK/AP Minnesoty Wild Brandon Duhaime zMinnesoty Wild a centr Boston Bruins Jakub Lauko

Článek Před čtyřmi dny hrál Boston s Wild doma a Lauko vyhranou šarvátkou s Connorem Dewarem rozpumpoval publikum v TD Garden. „Dostal jsem zelenou. Tohle byl první zápas, kdy jsem mohl hrát tak, jak jsem chtěl,“ líčil hráč, který měl před pár týdny štěstí v neštěstí, když ho do oblasti oka zasáhla soupeřova brusle. V bitce však využil i své letní tréninky s borci z MMA a jasně ji vyhrál. V St. Paul došlo na odvetu. Jen čtyři sekundy po 20. trefě Davida Pastrňáka v sezoně se Lauko pustil do pěstního souboje se členem čtvrté minnesotské formace Brandonem Duhaimem. A i když se bostonský mladík držel, bylo znát, že je jeho americký protivník statnější a silnější. Přesto mu Lauko u bostonské střídačky uštědřil několik ran na tělo, oba bijci se dostali do klinče a na závěr prohodili pár slov. To bylo fér. Oba pak shodně dostali po pěti trestných minutách. Brandon Duhaime drops the gloves with Jakub Lauko! What a fight! pic.twitter.com/3bi9zPYNgt — HighlightHarbor (@HighlightHarbor) December 24, 2023 Pro Lauka to byla třetí bitka sezony, v hlasování specializovaného serveru Hockey Fights ale více než 60 procent respondentů označilo za jejího vítěze hráče Minnesoty. Boston se před Vánoci ocitl ve výsledkové krizi. Prohrál poslední čtyři zápasy a kouč Jim Montgomery měl výhrady. „Líbilo se mi prvních 15 minut a posledních deset,“ zařadil do zdařilých pasáží i Laukovo představení. „Potřebujeme ale větší úsilí.“ I kapitán Brad Marchand s tím souhlasil: „Až příliš jsme jim to usnadnili.“ Vedoucí tým Atlantické divize si teď na chvíli může oddechnout, další zápas hrají Bruins až v noci na čtvrtek v Buffalu. A Lauko mezi tím nabere síly na případné další střety. NHL Hokejistům Dallasu se podařil málo vídaný obrat. Pastrňák skóroval, prohru ale neodvrátil