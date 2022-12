Občas se říká, že brankář potřebuje body pro svůj tým ukrást. A před výkonem šestadvacetiletého gólmana z Třebíče by patrně smeknul cylindr i Arsène Lupin. Vejmelka Bruins o body pod umělým osvětlením jednoduše obral.

„Není na škodu, když máte Veggieho, který předvádí zákroky, co nám dávají šanci vyhrát," rozplýval se Lawson Crouse, střelec vítězného gólu v čase 59:46.

Problém byl v tom, že Boston domácím moc nepůjčoval puk. „Je to skvělý tým. Věděli jsme, že to budeme muset ustát hlavně psychicky," tvrdil Crouse. Střelecká převaha nakonec narostla do poměru 46:16 pro hosty!