Tomášek se probral a pochvaluje si proměnu pod Hořavou: Hned je všechno růžovější

Moc, za nominaci jsem rád. Na konci minulé sezony jsem o možnost zabojovat o mistrovství světa vinou zranění přišel, tak mě těší, že se do nároďáku zase podívám. Snad potvrdím formu z klubu.

Ze Sparty dostalo pozvánku dokonce pět hráčů. Co jste na to říkali?

Ještě se soustředíme na extraligu a moc jsme to spolu neprobírali. Ale super, že nás jede tolik. Skvělá vizitka pro klub.

Bude to těžký prosinec ještě se Spengler Cupem hned po Vánocích. Při minulé reprezentační pauze jsem byl rád za volno, potřeboval jsem se dát do kupy, start za národní tým je pro mě ale vždycky čest.

Stále vás limitují následky po zlomenině kotníku ze semifinále play off?

Dlouho to nebylo ideální. Poslední týdny už se ale cítím výrazně lépe. Jak jsem přišel o vrchol minulé sezony, dlouho jsem se tím sžíral, jenže člověk čas nevrátí. Musím koukat dopředu a mám velký hlad po úspěchu.

Bylo těžké ustát vědomí, že se mužstvo trápí a já nejsem úplně stoprocentní, abych mu dostatečně pomohl. Zároveň jsem stále věřil a dělal maximum pro to, abych se z toho dostal a mohli jsme posunout naši hru na takovou úroveň, jakou bychom si přáli.

Jsou to spojené nádoby. Začalo se dařit týmu, já se také cítím lépe. Všechno je hned růžovější. V listopadu přišel se změnou kouče nový impuls a všechno si dobře sedlo. Zůstáváme ale při zemi, musme zlepšení potvrdit ještě několik měsíců. Dělá mi obrovskou radost, že poslední dobou hrajeme jako tým.

Napsalo se toho hodně, každý na to má nějaký názor. Nemá žádný smysl se v tom pitvat, ani se teď už nechceme zaobírat tím, co bylo.

Co se změnilo se staronovým trenérem Miloslavem Hořavou?

To je přičiněním nového švédského asistenta Hanse Wallsona?

Vypadá to, že jeho příchod navíc pozvedl bratry Thorellovy.

S Erikem jsem se o tom bavil. Oba jsme to měli těžké, také měl přes léto zdravotní problémy. Nemohli jsme čekat, že hned bude hrát stejně jako loni. Dostal už se ale do zápasové pohody a spolu v lajně nám to klape. A Gustaf taky dobře plní svou roli.