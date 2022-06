Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Rus Igor Šesťorkin z New York Rangers. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal Kanaďan Cale Makar, jenž bojuje s Coloradem ve finále play off o zisk Stanley Cupu proti Tampě Bay. Nejlepším nováčkem sezony a držitelem Calder Trophy byl vyhlášen jednadvacetiletý německý obránce Moritz Seider z Detroitu.

"Nebudu lhát - je to krásné, vážně moc pěkný pocit. Je to něco mimořádného i proto, že tady je se mnou moje rodina. A také je tu spousta skvělých hráčů, kteří by si to zrovna tak zasloužili. Vnímám to jako něco opravdu jedinečného," prohlásil Matthews, jehož si Toronto vybralo jako jedničku draftu v roce 2016 a hned při svém debutu na velké scéně NHL vstřelil čtyři branky.