„Je to satisfakce," zářil Eichel, který ve vyhecovaném duelu přidal i asistenci a s 19 body je nejproduktivnějším hráčem Golden Knights. „Strašně příjemný pocit tady vyhrát."

Nyní šestadvacetiletého Američana si Sabres vybrali jako dvojku draftu roku 2015, kdy také přispěl k bronzu USA na mistrovství světa v Praze. Pamatujete? Buffalo s Eichlem počítalo na pozici kapitána, kterým se také stal v roce 2018. Jenže přestavba týmu se nedařila, Sabres prožívali jednu frustrující sezonu za druhou a mezi hráčem s céčkem na dresu a vedením klubu to začalo skřípat.

První Eichlova návštěva v Buffalu podle očekávání nedopadla letos v březnu dobře. Golden Knights prohráli 1:3 a bývalý kapitán Sabres slyšel bučení a nevoli při každém kontaktu s pukem. „To bylo asi nejhlasitější publikum, jaké jsem tady za sedm let zažil. Musel jsem odejít, aby se konečně probrali," rýpnul si tehdy zaskočený Eichel.

„Kéž bych to tehdy neřekl, ale reakce mě překvapily a docela bolely. Jsem jen člověk a emocionálně to mnou zacloumalo. Ale co bylo, bylo. Z minulosti se dá poučit, ale nesmíte se v ní moc babrat," prohlásil při poslední návštěvě Buffala.