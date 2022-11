Chytilovi dochází v klubu smlouva, bere prý situaci tak, jaká je, s úsměvem, nestresuje se. „Kakoo a Lafreniére hrají v první, případně druhé lajně. Proti nim má Filip v ruce Černého Petra," všímá si Duda, že český útočník nebyl u Rangers v TOP six, i když jeho konkurenti nejsou tak bodoví, jak se čekalo. „Filip to má ohromně těžký, bodovat ve třetí lajně, když chodíš na přesilovky na posledních dvacet vteřin," dodává.

Duda věří, že se Chytilova situace změní a třeba se posune sestavou. Hlavní podmínkou prý je, aby zůstal útočník zdravý. „Měl otřes mozku," připomíná Duda. „Změnili jsme celou letní přípravu, jsem zvědavej, jak to nakonec vyhodnotíme, jestli to Filipovi sedělo, jestli to mělo efekt, jaký jsme čekali," tvrdí expert.