Nečas znovu řádil. Zazářili i Pastrňák s Hronkem

Martin Drozd
1:53
Český útočník Martin Nečas pokračuje v parádních výkonech. Ve čtvrtečním utkání zámořské NHL pomohl hokejistům Colorada k vítězství 5:1 nad Seattlem brankou a asistencí. Stejnou bilanci zapsal i David Pastrňák, jenž však porážce Bostonu se San Jose 2:4 nezabránil. Gólem i finální přihrávkou se blýskl také obránce Vancouveru Filip Hronek při výhře nad Nashvillem 4:3 po samostatných nájezdech.

Martin Nečas proti Seattlu znovu řádil.

Sedmadvacetiletý Nečas otevřel skóre již ve čtvrté minutě, když využil křižného pasu Nathana MacKinnona. Devět minut nato si oba spolupráci zopakovali, tentokrát úspěšně zakončila kanadská superstar, která při snadné výhře zapsala bilanci 1+3. Nečas v devíti utkáních po olympijské přestávce nasbíral osm branek a devět asistencí. Colorado dál vládne celé NHL.

Boston se musel v zápase proti Sharks vypořádávat s nepříjemnou situací, když v 49. minutě prohrával už 0:4. Poslední gól klubu ze San Jose dal švédský útočník William Eklund. Pouhých deset sekund po jeho brance se ale poprvé mohli radovat i hokejisté Bostonu, když Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který střelou po zemi skóroval.

Rodák z Havířova Pastrňák si 24. gól v této sezoně připsal třiapadesát sekund před koncem zápasu, když pohotovou ránou bez přípravy stanovil v početní převaze finální skóre na 2:4. Ještě před poslední sirénou však dostal i osobní trest na deset minut za nesportovní chování. Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a měl tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí.

Připravujeme podrobnosti…

NHL:
Boston - San Jose 2:4
Buffalo - Washington 1:2
Toronto - Anaheim 6:4
Tampa Bay - Detroit 4:1
Florida - Columbus 2:1 v prodl.
New Jersey - Calgary 4:5
Carolina - St. Louis 1:3
Dallas - Edmonton 7:2
Minnesota - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech
Winnipeg - NY Rangers 3:6
Utah - Chicago 2:3 v prodl.
Vancouver - Nashville 4:3 po sam. nájezdech
Vegas - Pittsburgh 6:2
Seattle - Colorado 1:5
