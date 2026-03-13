Stálo při nás štěstí, uvědomoval si Priske. Výsledek bral kouč Sparty jako milosrdný

Článek
Alkmaar (od našeho zpravodaje) - Takhle vytočeného trenéra Priskeho, jako tomu bylo v průběhu zápasu, zahlédl v poslední době asi málokdo. Možná snad nizozemští novináři, kteří si ho pamatují z angažmá ve Feyenoordu, k čemuž se snažili svést diskuzi.
„Nemám zapotřebí tady mluvit o mém angažmá v Nizozemsku. Měl jsem ve Feyenoordu těžké i hezké chvíle. Jsem tady však se Spartou, o které se chci bavit,“ odpovídal kouč novinářům v tiskovém středisku stadionu AZ Alkmaar.
A tak přišla řeč na výkon Sparty.
Trenére, takhle naštvaného v zápase jsem vás zřejmě ještě neviděl. Co se vám nelíbilo?
Bylo toho víc. Nelíbilo se mi, jak jsme se prezentovali. Myslím, že byly fáze hry, které se nám docela povedly – začátek první i druhé půle. Musíme hrát ale lépe delší časový úsek, držet více míč. Příliš často o něj přicházíme a jsme nuceni být zatažení. Vlastně je to už dlouho, co si pamatuju zápas, kdy jsme soupeři dovolili tolik šancí. Tím to ale neházím jen na obranu, vše začíná u útoku, kde nepodržíme míč.
Bránění vám ale celkově dělalo problém, souhlasíte?
Určitě. Musíme se na to pozorně podívat.
Zřejmě vám nepomohlo ani nucené střídání Matěje Ryneše.
Zatím upřímně nevím, jak to s ním vypadá. Cítil achilovku nebo lýtko, s čímž měl poslední týdny problémy. Musíme počkat a uvidíme. Také Ševinský měl ale problém, jak jste mohli vidět. Zranění je ale součástí fotbalu.
O pauze jste stáhl i Filipa Panáka. S jeho výkonem jste nebyl spokojený?
Naopak, nezasloužil si to. Hrál docela slušně v první půli. Potřebovali jsme ale změnit věci jak v defenzivě, tak i ofenzivě. Chtěli jsme dostat více hráčů doprostřed pole, pokusit se být více na míči a být také kompaktnější při bránění.
V průběhu utkání jste změnil rozestavení na čtyři obránce. Rozhodli jste se správně?
Myslím, že ano. Jak jsem říkal, začátek druhé půle nám vyšel, z čehož pramenilo i vyrovnání. Pak jsme ale posledních pětadvacet minut měli problémy a museli jsme to opět měnit. Nebylo ideální, že Ševinský dohrával zraněný, Sonne hrál na křídle. Určitě by se nám hodilo v tu chvíli více možností z lavičky. Na druhou stranu jsme byli blízko dobrému výsledku, byť jsme sem přijeli vyhrát.
Berete výsledek jako milosrdný do odvety?
Jednoznačně. Stálo při nás štěstí a podržel nás gólman, který nám pomohl udržet výsledek otevřený do příštího týdne. Víme, že evropské večery na Letné jsou magické. Očekávám, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas i výkon z naší strany. Musíme ze sebe dostat maximum, sundat nohu z brzdy a jít do toho naplno. Nemáme co ztratit.
Zmínil jste výkon gólmana Jakuba Surovčíka. Čeká ho velká pochvala?
Myslím, že to všem musí být naprosto jasné. Inkasovali jsme jen dva góly, což je jeho zásluha. Znovu předvedl skvělý výkon.
Dvakrát skvělý Jakub Surovčík! 🫨🚫#NovaSport | #UECL pic.twitter.com/pQOVRNbKjp— Nova Sport (@novasport_cz) March 12, 2026
Na lavičce chyběl Peter Vindahl. Jak to s ním vypadá?
Stále se vrací po zranění. Doufáme, že brzy bude zpátky. Je dobré mít dva špičkové gólmany.
Budete naopak souhlasit, že výkon Kuola byl opět velmi pod jeho možnosti?
Nevím, jestli se to opakuje znovu a znovu, ale rozhodně jsem čekal víc. Je to ofenzivní hráč, který má nadstandardní schopnosti, což už ukázal. V Evropě skóroval, tady ale patřil mezi hráče, kteří se trápili. Je stále mladý, musí se poučit a být lepší.
Jak bude těžké se nachystat na nedělní duel se Slováckem?
Máme pár hráčů, kteří si odsud vezou zranění. Jiní jsou unavení. V takových chvílích se musí ale kluci ukázat. Někteří už mají zkušenost s anglickým týdnem. Pošleme do zápasu jedenáct hráčů, kteří budou maximálně připraveni. Čekají nás dva domácí zápasy, kde musíme ukázat psychickou i fyzickou sílu.