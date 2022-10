Ale zpět k LeClairovi. „On měl rovnou hokejku a měl to vlastně pootočené... ono to je na tu správnou stranu, ale vypadá to, že to je na druhou stranu... No a frajer dával padesát gólů," líčí Divíšek v Příklepu, když se na obrazovce objevuje LeClairova hokejka.