Třiasedmdesátiletý Poile je generálním manažerem 41. sezonu za sebou. V roce 1997 se stal prvním generálním manažerem Nashvillu v jeho historii, rok předtím, než Predators vstoupili jako nový tým do NHL. Předtím Poile 15 let působil jako generální manažer Washingtonu (1982-1997).

"Jsem nesmírně pyšný na to, čeho organizace Predators během mého působení dosáhla - všechny ty výhry, postup do finále Stanley Cupu (2017) a zisk Prezidentovy trofeje (1998). Ale skoro stejně pyšný jsem na to, že jsem pomohl vytvořit ze 'Smashville' jeden z nejlepších hokejových trhů v NHL," uvedl Poile s prohlášení na klubovém webu.