Nejlepším generálním manažerem za poslední sezonu NHL byl vyhlášen Nill

Nejlepším generálním manažerem za poslední sezonu NHL byl vyhlášen Jim Nill z Dallasu. Získal tak Jim Gregory General Manager of the Year Award. Liga o ocenění informovala na svém webu. Dalšími finalisty byli Don Sweeney z Bostonu, který ovládl základní část, a Bill Zito z Floridy, jíž se podařilo postoupit až do finále Stanley Cupu.

Stars prožili velmi povedenou sezonu. V základní části si připsali z 82 utkání 47 vítězství, přičemž bodový součet 108 byl jejich nejvyšší od sezony 2015/16, kdy nastřádali ještě o bod více. V play off se pak Texasanům podařilo podruhé během čtyř sezon postoupit do finále Západní konference, kde podlehli 2:4 na zápasy pozdějším šampionům Vegas Golden Knights. Cenu uděluje vedení NHL od sezony 2009/10, dvakrát ji zatím získal jako jediný Lou Lamoriello za své působení v čele New York Islanders.