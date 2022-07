This Jonas Siegenthaler jersey swap is so realistic. 😱 pic.twitter.com/PqGUnqjvMp

V jedenácti zápasech play off Siegenthaler, který se v New Jersey potká s českým útočníkem Ondřejem Palátem a brankářem Vítem Vaněčkem, nebodoval.

Šestapadesátiletý Quinn nahradil Boba Boughnera, který byl nedávno odvolán poté, co San Jose potřetí za sebou nepostoupilo do play off. Před tím Sharks do vyřazovacích bojů prošli ve 14 z 15 ročníků.