Končit s hokejem ale zatím určitě nehodlá, stále má ty nejvyšší ambice. Druhým rokem v řadě chce zabojovat o místo v NHL. Loni se mu to povedlo napůl, v Tampě pendloval mezi hlavním týmem a farmou, poté byl vyměněn do Anaheimu. „Po Kunlunu už to vypadalo na návrat do Česka. Ale vsadil jsem na sebe a věřil jsem si, že se dokážu prosadit," vysvětlil Šustr.