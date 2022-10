"Nejdůležitější je výhra, ale samozřejmě jsem rád, že jsem k ní přispěl dvěma důležitými góly. Jsem moc rád, že jsme znova zvítězili," řekl třicetiletý Niederreiter po druhém utkání, v němž jeho tým navázal na páteční triumf 4:1. "Bylo to skvělé pro mě osobně, ale věřím, že si to všichni doopravdy užili. A je super, že se vracíme s dvěma výhrami, které byly naším cílem," pochvaloval si.

Niederreiter vnímal možnost odstartovat ročník NHL v české metropoli jako privilegium. "Bylo skvělé, že jsme byli součástí těchto zápasů v Evropě a mohli jsme si zahrát před evropskými fanoušky. Každý si to ohromně užil. Na zápas do Prahy za mnou přijeli rodiče, v Bernu mě zase mohla vidět hrát moje babička. Jsem moc šťastný, že jsem si před nimi mohl zahrát, byl to opravdu zážitek," připomněl i generálku v Bernu, v níž Predators předčili domácí mužstvo 4:3.

"Pomohlo to i mně osobně zapadnout do týmu. V tomto směru šlo o ideální příležitost, jak jsme teď spolu byli 24 hodin denně. Když jsme cestovali do Bernu, tak se každý z kluků vyptával na Švýcarsko, těch otázek jsem zodpovídal fakt hodně. I díky tomu jsme se dobře poznali. Kluci tady jsou ale skvělí a je vážně snadné do tohoto týmu zapadnout, přijali mě naprosto úžasně," ocenil Niederreiter.