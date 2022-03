Třiadvacetiletý hráč v 67 zápasech tohoto ročníku nasbíral životních 28 gólů a 35 asistencí. V NHL odehrál šestou sezonu poté, co si ho Arizona vybrala v roce 2016 jako sedmičku draftu. Coyotes jsou poslední v Západní konferenci a do play off nepostoupí.