„Každou sezonu je něco. Celé léto jsem doma trénoval, přijel jsem ve formě a připravený hrát. Pak se to stane v první třetině přípravného zápasu,“ řekl Šimek serveru sanjosehockeynow.com. V přípravném období tak odehrál pouhých pět minut. „Hned po tom, co se to stalo, to byla frustrace. Byl to normální blok. Takových mám padesát každou sezonu a teď mě puk trefil do špatného místa.“