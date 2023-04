Víc jej do branky jeho kolegové nepouštěli. Dvojku dělal spíše Kanaďan Kirk McLean, jedničkou byl fenomenální Richter, který byl přitom ke svým náhradníkům velmi vstřícný. „Mám na něj velikou vzpomínku, protože jsem tenkrát přišel nově, relativně mladej, a on okamžitě nabízel, jestli chci bydlet u něj v bytě na Manhattanu," líčí současný sportovní manažer české reprezentace.

Možnost bydlet u jedné z ikon newyorských Rangers však nevyužil. „Já koukal jako vrána, bylo mi to blbý. Odmítl jsem to samozřejmě, radši jsem bydlel támhle někde v hotelu v lese, nebo když byly zápasy, tak na Manhattanu," vypráví Hnilička.

Během ročního působení v New Yorku se snažil využít spolupráce se slavným brankářem pro svůj vlastní rozvoj. „Myslím si, že od té doby jsem hrál s o něco ostřejšími bruslemi, protože on byl znám tím, že měl obrovský žlábek na bruslích, z toho opravdu mohla kráva pít, co on měl za žlábek," prozrazuje dnes již 49letý funkcionář.