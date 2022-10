Hašek se v září obrátil na české ministerstvo zahraničí, které i na jeho popud vyzvalo vedení NHL, aby ruští hráči působící v San Jose a v Nashvillu do Prahy nejezdili.

Česká strana ale úspěšná nebyla. Ruští hokejisté v tu dobu již měli vyřízená platná víza do schengenského prostoru, do kterého vstoupili přes Švýcarsko resp. Německo, kde Predators a Sharks odehráli přípravné duely proti Bernu resp. Eisbären Berlín.

V Praze nakonec odehrál oba zápasy forvard Nashvillu Jakov Trenin, útočník San Jose Jevgenij Svečnikov zasáhl jen do toho druhého sobotního.

Podle zákulisních informací by k tomu mohlo dojít už za rok, byť by nešlo o utkání soutěžní, nýbrž „jen" o přípravu mezi pražskou Spartou a New Jersey.