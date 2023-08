Třiatřicetiletý bek přišel do San Jose z Pittsburghu v rámci výměny za nejproduktivnějšího zadáka minulé sezony a trojnásobného držitele Norris Trophy Erika Karlssona. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Rutta ale zdaleka nebourá statistické kolonky jako švédská superstar. V Pittsburghu hrál minulou sezonu většinou ve třetím obranném páru. Co se u něj cení, je spolehlivost, obětavá dřina za každých okolností.

„Posledních pár let je mou úlohou hrát poctivý, pracovitý hokej. Být tvrdý, nepříjemný,“ řekl Rutta po výměně. U Sharks by to nemělo být jinak.