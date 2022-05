Tampa Bay - Florida 2:0 Stav série 4:0 Palát gólem pečetil postup Tampy Bay

Český útočník Ondřej Palát gólem do prázdné branky pečetil postup Tampy Bay do semifinále NHL. Lightning ve čtvrtém zápase série 2. kola play off porazili Floridu 2:0 a v cestě za obhajobou Stanley Cupu je čeká lepší ze série Carolina NY Rangers. K postupu se přiblížili také hokejisté Colorada, kteří ve čtvrtém utkání série vyhráli na ledě St. Louis 6:3 a zvýšili své vedení na 3:1 na zápasy.

Foto: Chris O'Meara, ČTK/AP Ondřej Palát (18) z Tampy Bay poté, co dal gól proti Floridě.Foto : Chris O'Meara, ČTK/AP

Článek Hokejisté Floridy v rozhodujícím zápase série přestříleli Tampu vysoko 49:25, na skvělého Andreje Vasilevského v brance Lightning si ale nepřišli. Sedmadvacetiletý ruský brankář v celé sérii obdržel pouze tři branky a byl hlavním strůjcem rychlého postupu do konferenčního finále. Na úvodní branku se čekalo do poloviny zápasu, kdy otevřel skóre Alexander Killorn. Jeho trefa však stejně jako gól Nikity Kučerova o dvě minuty později kvůli trenérské výzvě neplatila. První regulérní trefu tak obstaral v čase 46:16 Patrick Maroon, jenž v brankovišti sklepl vyražený kotouč a dezorientovaný brankář Sergej Bobrovskij si ho srazil do branky. Postupovou pojistku přidal Palát dvaadvacet sekund před koncem, kdy po návratu z trestné lavice dojel vyhozený puk a bez problémů ho uklidil do prázdné branky. Colorado vyhrálo na ledě St. Louis 6:3 a vybojovalo si postupový mečbol. Hattrickem a jednou asistencí se blýskl hostující Nazem Kadri. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápas: Tampa Bay - Florida 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Branky: 47. Maroon, 60. Palát. Střely na branku: 26:49. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Maroon (oba Tampa Bay), 3. Bobrovskij (Florida). Konečný stav série 4:0. Západní konference - 4. zápas: St. Louis - Colorado 3:6 (1:0, 2:4, 0:2) Branky: 6. a 38. Perron, 40. Bučněvič - 25., 28. a 50. Kadri, 23. E. Johnson, 25. Toews, 60. Rantanen. Střely na branku: 20:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Perron, 3. Bučněvič (oba St. Louis). Stav série 1:3. MS v hokeji Bravurní zakončení, paráda! Experti jsou z české komety nadšení, už ji vidí v NHL

Reklama