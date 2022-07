Od Tampy jsem dostal jen jednu nabídku, ta ale vůbec nebyla dobrá. Nedala se ani zvažovat. Z toho jsem pochopil, že mě Tampa nechce a touží se vydat jinou cestou mladších hráčů. Chápu to, je to byznys, a tak jsem to i bral.

Loučení s Tampou na tom bylo to nejhorší. Vůbec nebylo příjemné, když jsme odjížděli a věděli, že tam nejspíš končím. Tampa byla deset let naším domovem, poznali jsme skvělé lidi; v hokejovém prostředí i mimo něj. Teď měním Florida za Newark, co bude velká změna. Jdu do zimy, do předměstí New Yorku. Rodina i já si budeme muset zvyknout, ale to je moje práce. Věřím, že si najdeme pěkné místo, kde budeme spokojení.