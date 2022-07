„Hrozně rád bych zůstal v Tampě, je to priorita. Ale jen za správných a rozumných podmínek. Jenže každý ví, jaká situace v Tampě je. Pokud bychom nenašli společnou řeč a nedomluvili se, zamířit na trh volných hráčů je samozřejmě varianta," připouštěl Palát na konci června poté, co s Lightning potřetí za sebou dokráčel do finále Stanley Cupu a poprvé v tomto období v něm neuspěl.