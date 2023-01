Hašek pravidelně poukazuje na dění na Ukrajině a silně se zasazuje o to, aby Rusové byli zcela vyloučeni z veškerého sportovního dění. Nejednou kvůli tomu tepal právě do NHL, když se mimo jiné snažil, aby se žádný z ruských hráčů nezúčastnil dvojutkání San Jose s Nashvillem konaného v říjnu v Praze.

Nyní se do slavné zámořské ligy obul znovu, když sdílel informaci o tom, že se nejlepší český útočník aktuálně v lize působící nezúčastní tradičního All-Star Game. Momentálně bylo zveřejněno 32 vybraných hráčů včetně zmiňovaného McDavida či Sidneyho Crosbyho nebo Alexandra Ovečkina. Pastrňák se do hry může dostat díky hlasování fanoušků, kteří rozhodnou o zbývajících 12 jménech.

To nejsmutnější a nejpodstatnější na tomto zápase stejně jako na celé sezoně @NHL je, že to bude fantastická reklama na ruskou válku a ruské zločiny na Ukrajině. Tím je odpovědná za škody a ztracené životy na 🇺🇦. Jednou to bude muset NHL uhradit. https://t.co/Pma3temrOf

„To nejsmutnější a nejpodstatnější na tomto zápase stejně jako na celé sezoně NHL je, že to bude fantastická reklama na ruskou válku a ruské zločiny na Ukrajině," napsal olympijský vítěz z Nagana. Podle něj je NHL tímto zodpovědná za škody a ztracené životy na Ukrajině a jednou to bude muset uhradit.

Šéf @IIHFHockey se vyjádřil k (ne)přijetí 🇷🇺 a 🇧🇾 hokejistů zpět do “našich soutěží”a že se politiky nenechá ovlivnit. To doufáme!Pokud nechce IIHF dělat reklamu ruské válce a zločinům a být odpovědná za škody a ztracené životy na Ukrajině,jako je @NHL , tak nemůže 🇷🇺a🇧🇾 vzít zpět https://t.co/yv3xrxmsD4

Ve svých příspěvcích z poslední doby rovněž poukazuje na vyjádření šéfa IIHF Luca Tardifa, který řekl, že se nenechá ovlivnit politiky v otázce (ne)přijetí ruských a běloruských hokejistů zpět do „našich řad." „Ovšem už to, že se jasně nevyjádří na tiskovce, že návrat nepřichází v úvahu, protože by to byla miliardová reklama pro Rusko a jeho agresi na Ukrajině a že IIHF nikdy ruské zločiny nepodpoří, značí jeho nejasný postoj, který je za mě pro šéfa IIHF nebezpečný," dodal Hašek.