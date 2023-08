Fotogalerie Foto: Michaela Feuereislová Hokejový elegán David Pastrňák při setkání s novináře v Praze. Foto: Michaela Feuereislová Hokejová hvězda David Pastrňák si užívá léta v Praze. Foto: Michaela Feuereislová Hvězdný útočník hokejového celku Boston Bruins David Pastrňák.

Jak vám jdou práce okolo dítěte? Zvládnete dcerku přebalit?

Pomáhám, jak to jen jde. Třeba plenky vyměňuju každý den. Úplně bez problémů, přebalovat zvládnu už poslepu. To načasování nemohlo vyjít lépe. Skončila nám sezona, narodila se nám dcerka, takže si ji můžu celé léto užívat. Jsme s Rebeccou hrozně šťastní. Malou moc miluju.

Procházky s kočárkem si užíváte?

Strašně moc! Procházky jsem nesnášel a teď každé ráno vstanu a vyrazím s kočárkem na dvě až tři hodiny ven. Oblíbil jsem si to, malé to taky vyhovuje, mámu navíc ráno necháme trošku vyspat, takže ideál.

Většina rodičů potvrdí, že s narozením prvního potomka se jim zcela změní život. Můžete to podepsat?

Říká se to, ale dokud to nezažijete, úplně tomu nevěříte. Teď už vím, že život se fakt změní. Mám úplně jinak nastavené priority. Uvědomil jsem si, že hokej je jen hokej. Mám nyní jiné myšlenky na svůj život, o čemž svědčí, že jsem o nové sezoně ještě ani jednou nepřemýšlel, i když se na ni připravuju a trénuju.

Kdy jste vlastně dorazil z Bostonu do Česka a co teď máte v plánu?

Dorazil jsem zhruba před týdnem a budu tady nějaké tři týdny. Kvůli dcerce jsme zůstávali v Bostonu déle, než jsme byli zvyklí, takže je to takové jiné a kratší léto v Česku než dřív. Ale i za to jsem rád, protože jsme si nebyli jistí, jestli se letos do Evropy vůbec dostaneme. Musíme ještě stihnout i Švédsko za rodiči Rebeccy a pak už pojedeme zpátky do Ameriky.

Říkáte, že o nové sezoně ještě nepřemýšlíte. Jak ale budou vypadat Bruins bez kapitána Patrice Bergerona, jenž za Boston odehrál všech svých 17 sezon v NHL?

Končí kapitán a bostonská legenda. Bergymu jsem hned psal, že taková kariéra, jakou prožil a co dokázal vyhrát, je snem každého malého hokejisty. A vlastně i velkého, jako jsem třeba já. Doufám, že je na sebe pyšný. Zaslouží si to. Čas jde ale dál, nemůže hrát napořád. Nás mladší kluky v Bostonu výborně připravil, abychom to po něm převzali jak v lídrovství, tak na ledě.

Konec v Bostonu zvažuje i David Krejčí. Přemlouváte ho, aby ještě zůstal?

Bohužel jsme se v létě tolik neviděli, takže jsem do něj moc hučet nemohl. Doufejme, že je Krejča zdravý, cítí se fajn a chybí mu trošku hokej. Aby třeba kariéru ukončil příští rok na mistrovství světa v Praze.

Vy osobně věříte, že zůstane v Bostonu, nebo se spíš i s ohledem na MS vrátí do Evropy, jak jdou zprávy ze zámoří?