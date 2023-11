Pěkné gesto Pastrňáka. Odmítl gól a spoluhráči nahrál na hattrick

Hokejisté Bostonu se v noci dočkali dalšího vítězství. New York Islanders porazili 5:2 a výraznou měrou se o to zapříčinil svým prvním hattrickem kariéry útočník Charlie Coyle. Třetí gól vstřelil do prázdné branky, na kterou mířil společně s Davidem Pastrňákem a český forvard udělal vše pro to, aby jeho spoluhráč dosáhl hattricku.

Foto: Profimedia.cz David Pastrňák proniká přes bránícího Scotta Mayfielda z New Yorku Islanders

Článek Boston vedl v 59. minutě 4:2, když Coyle na obranné modré získal kotouč a pronásledován hostujícím kaapitánem Leem mířil vstříc opuštěné brance soupeře. Před vstupem do pásma soupeře mu ještě najíždějící Pastrňák signalizoval, aby sám zakončil. Coyle se přesto rozhodl spoluhráči nahrát. Sedmadvacetiletý Pastrňák přesto nevystřelil, ale nesobecky vrátil puk před branku na Coyla, který doklepl kotouč do sítě. Jedenatřicetiletý útočník má na kontě už 190 gólů v NHL. Hattrick to pro něj ale byl premiérový. „Je to příjemný pocit. Byl jsem na konci několika povedených akcí. Člověk má pocit, že je to podobné jako vstřelit svůj první gól,“ popisoval Coyle po vítězném utkání. “Good guy alert” - David Pastrňák



Spoluhráč Charlie Coyle (2g) v zápase a jasný signál Pasty (1🚨+2🍎).



“Pojď si pro hattrick”



Boston zatím i přes četná předsezonní oslabení, kdy odešli důležití centři Patrice Bergeron s Davidem Krejčím, vévodí Východní konferenci. I Pastrňák tak mohl v dobré náladě pozápasové rozhovory s novináři odlehčit. „Ukazoval jsem Charliemu, ať vystřelí. Donutil mě ještě bruslit, ale naštěstí jsem puk stihl a vrátil mu ho," uvedl český útočník, který se v utkání sám prosadil a připsal si dvě asistence. Pastrňáka zastihl start sezony ve výtečné formě. Za 13 odehraných zápasů posbíral 20 bodů (10+10). V tabulce nejlepších střelců se nachází na pátém místě. O gól víc zatím dali Nikita Kučerov, Kyle Connor a Brock Boeser. Kanonýrům s 13 góly vévodí Auston Matthews z Toronta.