Pittsburgh povolal z farmy útočníka Radima Zohornu

Český hokejista Radim Zohorna se dočkal pozvánky do prvního týmu Pittsburghu, který v noci na sobotu čeká šestý duel prvního kola play off proti New York Rangers. Šestadvacetiletý útočník se přesunul do kádru Penguins z farmy z celku Wilkes-Barre/Scranton z nižší AHL po zranění kapitána Sidneyho Crosbyho, který ve středečním duelu na ledě Rangers při porážce 3:5 po zákroku obránce Jacoba Trouby musel ke konci druhé třetiny ze hry a jeho další působení v sérii je pro zranění v horní části těla nejisté.

Foto: Profimedia.cz Radim Zohorna v dresu PittsburghuFoto : Profimedia.cz

Zohorna v této sezoně dostal v NHL v barvách Pittsburghu 17 zápasů a připsal si šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. V předešlém ročníku v nejlepší lize světa debutoval a v osmi duelech z Penguins zaznamenal čtyři body za dva góly a stejný počet přihrávek. V bojí o Stanleyův pohár dosud prostor nedostal. V základní části AHL v tomto ročníku nasbíral v 39 duelech 21 bodů za 12 tref a devět asistencí. Ve čtyřech utkáních play off vstřelil dvě branky a na tři přihrál. Wilkes-Barre/Scranton v prvním kole play off vyřadil Hershey po výhře 2:1 na utkání a v další fázi hrané na tři vítězné prohrává se Springfieldem 0:1 na zápasy. Zohorna, který hrál v české reprezentaci i se svými staršími bratry Tomášem a Hynkem, předloni v dubnu podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do NHL z extraligové Mladé Boleslavi. Loni na začátku srpna podepsal s Pittsburghem nový dvouletý kontrakt. V této sezoně má dvoucestnou smlouvu s ročním příjem 750 tisíc dolarů, na farmě si vydělá minimálně 200 tisíc dolarů. Pro sezonu 2022/23 má jednocestný kontrakt na 750 tisíc dolarů. Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP Filip Chytil z NY Rangers (vlevo) bojuje o puk s Johnem Marinem z Pittsburghu.Foto : Frank Franklin II, ČTK/AP

