Plzeň se chystá na hokejový svátek. Francouz veze Stanley Cup!

Léto je v plném proudu, ale Česko se může těšit na velký hokejový svátek. V pátek 22. července zavítá do Plzně jedna z nejslavnějších sportovních trofejí světa, hokejový Stanley Cup. Pohár pro vítěze NHL tam na jeden den přiveze plzeňský rodák Pavel Francouz, který slavil v zámoří triumf s Coloradem Avalanche. „Bude to výjimečný zážitek. Pohár chci ukázat rodině a kamarádům, ale pochopitelně i co největšímu počtu fanoušků," těší se na speciální den dvaatřicetiletý gólman. S příznivci se potká na nádvoří Plzeňského Prazdroje od 13 do 16 hodin.

Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters Vrchol hokejové kariéry. Pavel Francouz se Stanleyovým pohárem nad hlavou.Foto : Geoff Burke-USA TODAY Sports, Reuters

