Calgary nabízí Gaudreauovi osmiletý kontrakt s průměrným platem 10,5 milionu na sezonu, letěla hokejovými kuloáry jen pár hodin před otevřením přestupového okna senzační novinka. Za několik desítek minut přichází další: levý křídelník, který v uplynulém ročníku nasázel 40 gólů a zapsal 115 kanadských bodů (víc jich posbíral jen Connor McDavid), návrh Flames odmítá...

Stejně tak se rodáka z New Jersey intenzivně snažili zlákat Devils, kteří prý přišli s více než devíti miliony dolarů za rok. Gaudreaova odpověď? Stejná jako v případě Calgary: Díky, nechci!

O to větším šokem pak bylo, když levý křídelník kývnul na 68 milionů dolarů za sedm let od Columbusu. Od toho Columbusu, který byl dlouho považován za destinaci, kam se špičkoví hráči zrovna nehrnou. Vždyť třeba brankář Bobrovskij a útočníci Panarin s M. Duchenem dělali před třemi roky v létě všechno pro to, aby z Ohia prchli.

The Columbus Blue Jackets = a perfect fit for Johnny G and his family ❤️💙 pic.twitter.com/AmRNjuhB5h — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 14, 2022

„Vždycky dostanu vyrážku, když slyším negativní komentáře o Columbusu. Je to strašně neférové," říká teď finský generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen a dme se pýchou, že s Gaudreauovým příchodem podobná vyjádření snad končí.

Někteří fanoušci Flames děkují Gaudreauovi za služby, které pro klub za devět let odvedl, řada příznivců ho však má za zrádce a nemůžou mu přijít na jméno. V živém vysílání CBC Calgary News si do něj třeba rýpl i moderátor Andrew Brown, který svůj vstup zakončil dost nečekaně.

Take me with you Johnny! pic.twitter.com/B53ewPilrz — Andrew Brown (@browncbc) July 15, 2022

„A to je v tuto chvíli ze zpráv vše. Znovu se přihlásím v 11 hodin, pokud mi tedy zpravodajská stanice v Columbusu nenabídne mnohem méně peněz, což bych pravděpodobně přijal," prohlásil Brown.

Přitom Columbus se do hry o Gaudreaua dostal až na poslední chvíli. Mnohem častěji spekulovanými destinacemi byly New Jersey, Philadelphia či NY Islanders. Tedy týmy sídlící blízko hráčově rodišti.

„Hrál jsem v Columbusu mnohokrát a pokaždé to bylo fajn. Je tu dobré mladé mužstvo, a to mě také přilákalo. Já a moje manželka jsme si mysleli, že sem opravdu dobře zapasujeme. Bylo to místo, které jsem měl zakroužkované na mém seznamu už nějakou dobu," překvapil Gaudreau.

„Vždy jsem snil o hraní blíže k domovu. Nezáleželo na tom, kde to bude. Myslím si, že naše rozhodnutí bylo, že bude nejlepší, pokud se nevrátíme do Calgary. Potom jsme se rozhodovali, co pro nás bude nejlepší možnost a Columbus byl v horní části našeho seznamu," dodal nový spoluhráč Jakuba Voráčka, Davida Jiříčka a třeba i Stanislava Svozila.

„Obvykle jsme první den otevření trhu s volnými hráči dost opatrní, ale když se před námi objevila tato příležitost, nebyli jsme opatrní vůbec. Hned jsme po ní skočili," řekl Kekäläinen.