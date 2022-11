🗣 If you’re a goaltender... pic.twitter.com/2mZZ5cl1OC

Na plac šel Vejmelka, ale ani tento tah už na nepříznivém vývoji zápasu pro domácí nic nezměnil. Českého gólmana překonal dvakrát Jason Robertson. To nejhorší pro šestadvacetiletého gólmana ale přišlo po 27 sekundách třetí třetiny.

Vejmelka si vyjel pro puk k mantinelu, chvíli se rozhodoval, kam rozehrát, ale vybral to nejhorší možné řešení. Kotouč poslal přímo na hokejku Jamieho Benna, který následně pohodlně skóroval do zcela prázdné brány.

„Šli jsme do zápasu po velkolepé výhře (nad Floridou) a emoce byly hodně vysoko. Nevím, jestli nevystřelily až moc vysoko. Oni nám dali gól hned ve druhém střídání a pak už to bylo bum, bum, bum bum, 4:0. V téhle lize se s tím pak těžko něco dělá, když je to 0:4 po první třetině," posteskl si hráč Arizony Lawson Crouse, jeden ze dvou úspěšných střelců Coyotes v zápase.