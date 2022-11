"Skvělá výhra proti jednomu z nejlepších týmů, ale zasloužili jsme si to. Byl to pro nás velký zápas a předvedli jsme skvělý týmový výkon," líčil Vejmelka.

Bez něj by však Arizona jen těžko vydřela dva body. Šestadvacetiletý brankář neztratil klid při šancích Sama Bennetta a Sama Reinharta, po ráně Matthew Tkachuka mu pomohla i tyčka. Až teč Colina Whitea z 29. minuty připravila Vejmelku o čisté konto. Ale to bylo všechno, co Panthers povolil.