Odpočinout si pár měsíců a pak zase nahodit motory v extralize a dostat se do reprezentačního tempa. Krejčí měl o závěrečné pasáži své kariéry jasné představy. Olomouc, Třinec, Pardubice, Sparta i Liberec se ozvaly s nabídkami, které ale bohem nadaný hráč nakonec musel smést ze stolu.

„Chtěl bych všem poděkovat za zájem, vážím si toho. Počítal jsem, že se ještě dám do kupy, že to mistrovství zvládnu odehrát, ale tělo mi řeklo, že ne. Pořád to ještě vstřebávám,“ líčil posmutnělý Krejčí při zoomu ze zámoří. „Musím se vyrovnat s tím, že je konec.“

Vítěz Stanley Cupu 2011, dvojnásobný nejproduktivnější hráč play off NHL, hokejista s více než tisícovkou startů za Boston, ale i dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa. Krejčí toho stihl během kariéry mraky. „Ale Stanley Cup je nejvíc, to je jasný.“

Červená na semaforu naskočila, když si před třemi týdny chtěl střihnout desetimílový běh, ale pak po něm pět dnů nemohl chodit a věděl, že to s jeho kyčlemi nevypadá dobře. „U doktora jsme udělali snímky a bylo to jasné, bohužel,“ pokrčil rameny. Možná by to ještě nějakou dobu zvládl, ale kdo ví, jaké by to mělo následky do budoucna. „A já nechci rodinu mučit, chci tu být pro děcka,“ řekl Krejčí. „Po probuzení prvních pár minut nemůžu chodit, to se mi tělo vždycky připomene. A já ho nechci úplně zlomit.“

Jakmile své rozhodnutí minulý týden oznámil, telefon mu zahltily desítky zpráv. „Omlouvám se všem, kterým jsem neodpověděl, ale ono je to pro mě opravdu těžké, tak ať se nikdo nezlobí.“ Ozval se i generální manažer nároďáku Petr Nedvěd, zda přece jen není šance, ale nepochodil.

Co bude dál, aktuálně Krejčí neřeší, i když by se hokeji v budoucnu rád věnoval. Zatím ale neví, v jaké roli. Otázkou nejbližších měsíců to však není „Potřebuju si pořádně odpočinout.“ Plánuje ale cestu na pražský šampionát, i když to asi bude psychicky těžké dorazit a sledovat akci, kterou měl ve svém zaměřovači.

Zatímco Tomáš Plekanec hned po oznámení o konci kariéry dostal laso z národního týmu, Krejčí se nad podobným scénářem jen pousmál. Kdepak. Ani jako ‚ambasador‘, který by do reprezentace konečně přivedl bývalého spoluhráče Pavla Zachu.