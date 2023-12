Retro svetry se jmenovkami Shore, Brimsek, Schmidt plynule přecházejí k mladším ročníkům: Bucyk, Orr, Esposito, O’Reilly, ty pak střídají dresy Raye Bourquea a Cama Neelyho. Až se posouváme k současné nejobletovanější sekci, kde s přehledem kraluje David Pastrňák. Své pevné místo tu ale měla i šestačtyřicítka Davida Krejčího.

Jmenovat českého centra, který v pátek kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům definitivně ukončil kariéru, mezi největšími bostonskými stars historie, určitě není nepřípadné. I když Krejčí si na budování hvězdné image nikdy nepotrpěl. Sestavovatelé klubového týmu století Bruins ale na příspěvek nenápadného playmakera nezapomněli. Ono to vlastně ani nejde. Stačí jen mrknout na statistiky.

Budoucí člen Síně slávy? David Krejčí prožil v NHL neskutečnou kariéru! 👏🐻



🎥 @NHLBruins pic.twitter.com/rXSFN1Nnzr — NHL Česko (@NHLcz) December 2, 2023

V počtu odehraných zápasů (1032) je Krejčí pátý v bostonské historické tabulce, to samé v asistencích (555), na devátém místě pak v celkovém počtu bodů (786). Ještě víc šternberský rodák vyčnívá v zápasech play off, kterých absolvoval 160 a zaznamenal v nich 128 bodů (2× 3. místo).

Nebýt Krejčího zásadního příspěvku v roce 2011, měli by Bruins velký problém získat Stanley Cup a o dva roky později hrát finále s Chicagem. V obou případech byl český útočník nejproduktivnějším hráčem play off. A troufnu si tvrdit, že pokud by Mike Richards z Philadelphie nezlomil Krejčímu ruku, probil by se Boston do finále už v roce 2010.

Byla to skvělá kariéra kluka, jehož si Bruins vybrali díky referencím skauta Oto Haščáka ze 63. místa draftu 2004. Během působení v NHL, které pro Krejčího začalo 30.ledna 2007 otřesem mozku v zápase s Buffalem, se vypracoval v jednoho z nejlepších centrů, i když v Bostonu byl stále ve stínu Patrice Bergerona. Jinde by s přehledem hrál první lajnu a pravidelně jezdil na All-Star Game, kam ho ovšem jako vyslance Bruins nevybrali ani jednou… Management však věděl, proč Krejčímu za 16 let věrných služeb vyplatil skoro 74 milionů dolarů hrubého.

Pojďme si připomenout moment, kdy si David Krejčí splnil celoživotní sen! 🥹🏆@NHLBruins | #NHLBruins pic.twitter.com/leg5TAc2u8 — NHL Česko (@NHLcz) December 1, 2023

V průběhu sezon česká opora změnila trénink i stravovací návyky, aby stačila stále sílícímu trendu čím dál větší rychlosti. Krejčí se ale zároveň nevzdal svého jedinečného stylu, na který měl copyright a kvůli němuž si vysloužil přezdívku Matrix. Elegance bruslení se v něm smísila se schopností vidět dění na ledě z nečekaného úhlu. Když si pustíte sestřihy jeho nejlepších akcí, praští vás hned do oka všechny ty fikané přihrávky do tandemu, nebo ‚naslepo‘. Někdo tomu říká zkušenosti, někdo genialita.

V NHL jsme se naposledy viděli letos v únoru po zápase v Montrealu. Na otázku, jak se cítí po tisícovce odehraných utkání základní části, s úsměvem prohlásil: „No strašně, je to šílený. Ráno se nemůžu hnout, ale do večera to nějak rozhýbu.“ Pak zvážněl a povzdechl si: „Ale ne, ještě to nějak jde.“