Moderátor Honza Homolka připomněl, že se o Detroitu traduje, že není úplně atraktivním městem. Kubalík neskrývá, že kromě hokejových povinností, se do města zrovna nežene. „Nejde říct, že bych se tam nějak těšil," směje se. „V Detroitu jako takovém jsme byli vlastně jen dvakrát, jinak bydlíme dvacet minut od něj, jako i ostatní kluci," naráží na to, že kromě muzea automobilky Ford a hokeje moc atraktivit město nenabízí.

Možná o to více si fanoušci váží, že mohou chodit na Red Wings v NHL. „Podporují tým pořád velmi slušně. Je to jeden z týmu Original Six a proti Torontu či Montrealu bývá vyprodáno, má to prestiž," pochvaluje si. Je jasné, že klub těží i z historie. „To tu všechno žilo a vyhrávalo se. Tlak na výsledek tu bude vždy. Věřím, že se to všechno otočí a Detroit půjde zase nahoru," burcuje v Příklepu český hokejista.