„Minulá sezona byla dlouhá, a to zranění bohužel přišlo. Ale nevidím to jako negativní věc. Spíš jako další krok dopředu," tvrdil v rozhovoru pro Sport.cz Myšák, který zatím poslední utkání odehrál 3. prosince. „Odhadovali, že to bude tak na 8-12 týdnů, ale už se blížím k zápasu. Hodně mi to chybělo. Taky jsem pořád koukal na hokej, což byl v té době můj jediný koníček."

Vzorem mu v tom je i Tomáš Plekanec, který se tři roky probíjel montrealskou farmou, aby se pak na 15 sezon stal jedním z nepostradatelných hráčů Canadiens. „Já se snažím být svůj, ale co tady Tomáš zanechal, tu na mě kouká na každém rohu. Je tady obrovským příkladem pro všechny hráče a trenéři nám ho dávají za vzor. On je tady opravdu legenda," tvrdí Myšák.

„AHL je hodně rychlá soutěž. Na nic se nečeká, žádné zdržování. Pět hráčů kope nohama, k tomu malé hřiště, je to fofr," směje se český mladík. I v tréninku jde cítit, že se bojuje o místo. „Ale nejen o to, abyste byli povoláni do NHL, ale i o to, kolik dostanete šancí v zápase, kolik ice timeu a v jakých situacích, protože to je znát," říká Myšák.