PŘÍMO Z NHL | Kanonýr ve čtvrté lajně. Není místo, abych vyšíval, povzdechl si Kubalík

Žádná střela na branku, jen 11 odehraných minut v zápase. A přitom pořád celkově druhý nejvyšší počet bodů v týmu (34). Dominik Kubalík dvacátou asistencí v sezoně podpořil detroitskou výhru 4:3 na ledě Montrealu, po které se klub z Original Six drží na dohled postupových příček do play off. Ubránit se dojmu, že sedmadvacetiletý šutér z Plzně by měl mít v týmu úplně jinou roli, se ale moc nedá.

Foto: Rick Osentoski, Reuters Dominik Kubalík (vpravo) a Oskar Sundqvist se radují z branky Detroitu.Foto : Rick Osentoski, Reuters