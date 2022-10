ANTOŠOVA BŘITVA: O obrovském zklamání z Vrány a jeho příkladu mladým i o žalostném Simonovi

Jsem hodně zvědavý, jak pomůže obraně, která není tak funkční, jak by si klubové vedení i fanoušci představovali. Ale to vlastně platí o celé hře Sparty, která si nemůže s takovým kádrem dovolit být zhruba po čtvrtině základní části na desátém místě.

Kempný v minulosti říkal, že pokud se bude do extraligy vracet, tak do Brna. Rodinné zázemí teď ale má v Praze a logicky chce být blíž domovu a rodině. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až na začátku prosince přijede se Spartou do Brna, kde ho považovali za svého. Tamní fanoušci trochu doufali, že by se mohl vrátit, ale Kometa před sezonou koupila Kundrátka a dva takové beky už by si asi nemohla dovolit.