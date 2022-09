Rekordní počet českých brankářů v NHL? Potřebujeme gólmana, který je schopen vychytat mistrovství světa, reaguje expert

V minulé sezoně naskočilo do NHL osm českých gólmanů, což je nejvíce v historii soutěže. Navíc devátý Jiří Patera byl sice povolán do prvního týmu Vegas, avšak nezasáhl do hry. Nyní je v přípravných kempech čtrnáct mužů s maskou, takže existuje teoretická šance, že se počet českých brankářů ještě rozšíří i přes odchod Josefa Kořenáře do Sparty. „Potřebujeme gólmana, který tam opravdu bude a udrží se jako Pavelec nebo Vokoun, aby tam odchytal pět šest sezon… A je to gólman, který je schopen vychytat mistrovství světa,“ říká Milan Antoš v Příklepu na Sport.cz.

Do NHL v minulé sezoně zasáhl rekordní počet českých gólmanů. Roste u nás nový Hašek? Diskutujeme v PříklepuVideo : Sport.cz

Článek „Gólmani, to je taková vlastní garnitura," odpovídá někdejší extraligový útočník na otázku moderátora Honzy Homolky, který upozorňuje, že zatímco českých hokejistů je v NHL polovina oproti rekordní sezoně 2001-2002, počet brankářů byl v uplynulém ročníku rekordní. Kvalitu v brankovišti přitom mají i tuzemské kluby. „Myslím, že tentokrát bude extraliga soubojem obran a gólmanů, protože ti jsou opravdu špičkoví," potvrzuje Antoš. Půjdou ruští hokejisté do války? Asi bych chtěl radši zmizet. Diskuse z PříklepuVideo : Sport.cz Za historicky nejvyšším počtem českých brankářů v elitní severoamerické soutěži však vidí i způsob uvažování tamních manažerů. „NHL podepisuje gólmany, protože tam je strašně rychlá obměna a oni potřebují dvoumetrového gólmana, který chytá tím stylem, který oni chtějí," vysvětluje hokejový expert. Nedvěd končí u národního týmu. Kdo by jej měl nahradit? Ptáme se v PříklepuVideo : Sport.cz Více najdete v hlavním videu z hokejového pořadu Příklep, který pro vás připravuje redakce Sport.cz. Podcasty a pořady PŘÍKLEP: Dojemný příběh ve Spartě? Není to obrovské překvapení... Který klub míří vysoko?