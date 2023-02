Roste pro NHL. Talentovaný Čech zaujal olympijského vítěze

Mladý hokejový gólman Tomáš Suchánek byl oporou reprezentační dvacítky na MS. Může to podle expertů dotáhnout až do NHL? V zámoří už působí, ale jen v nižší soutěži. „Bavit se o tom, zda má NHL, je asi předčasné. Ale to, jakým stylem odchytal poslední dva šampionáty, mělo v sobě parametry gólmana pro NHL," tvrdí v pořadu Příklep na Sport.cz Milan Hnilička, jenž to sám dotáhl do slavné zámořské ligy a medaile sbíral i na olympijských hrách a MS. Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva, uznal Hniličkovy kvality, nicméně mu připomněl i nešťastný inkasovaný gól z MS 2008.

Bude Tomáš Suchánek jednou jedničkou v NHL? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Olympijský vítěz z Nagana a držitel sedmi medailí z mistrovství světa tvrdí, že bude mladík potřebovat nejen vlastní dobré výkony, ale také porci štěstěny. „Bude záležet na něm samém, ale také na tom, jaké bude mít sportovní štěstí. Aby mu někdo dal příležitost," míní Hnilička. Druhý z hostů ve studiu Sport.cz Martín Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, připomíná, že reprezentační dvacítkou prošli třeba Vítek Vaněček, Dan Vladař i Pavel Francouz. Zmíněné trio v nejslavnější lize světa chytá a vede si výborně. „Jsem poměrně výrazným kritikem českého hokeje, ale jestli se nám něco daří, tak je to výchova gólmanů. I když se podíváme do reprezentační osmnáctky, sedmnáctky, šestnáctky, tak tam gólmani jsou dobří a ještě vyrostou," myslí se novinář. Gólman Tomáš Suchánek byl oporou dvacítky na MS. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz Experti ve studiu se shodli na tom, že elementárním předpokladem pro úspěch reprezentace je skvělý výkon gólmana. „Milan zažil oboje," připomíná Kézr parťákovi ve studiu, že si dobře pamatuje momenty, kdy zářil, stejně jako okamžik, kdy Hnilička inkasoval nešťastný gól. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Moderátor Honza Homolka nenechal tuto připomínku bez povšimnutí a požádal zkušeného žurnalistu o bližší komentář. „Vážně to mám říct?" ptá se nejprve Kézr. Když mu vše Hnilička odsouhlasí, přidává žurnalista vzpomínku na čtvrtfinále MS z Quebeku, kdy Česko hrálo se Švédskem. „Vrbata proměnil trestné střílení a vypadalo to, že Švédy přehráváme. Oni pak vyrovnali a v prodloužení byl zákrok, který tobě i Petru Čáslavovi možná dodnes běží hlavou," vypráví. Obránce se tehdy snažil padnout do střely, jenže touš se se svezl podél jeho nohy. Hnilička chtěl puk přikrýt, ale nepovedlo se. „Mužstvo hrálo fakt dobře. Pak dostane takovou šmudlu a byl konec," vzpomíná Kézr. Hnilička jen pokrčí rameny, ví, že už na všem nemůže nic změnit. „„To k tomu patří. Nikdo nezažívá jen úspěchy. Nikdo tyhle zážitky nechce, ale o tom ten sport prostě někdy je," doplňuje bývalý šampion. Ostatní PŘÍKLEP: Hniličkovo přiznání. Politika je minulost, byl jsem naivní. Na Babiše si nevsadil