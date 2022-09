Ruští hokejisté z NHL by neměli schengenské vízum dostat, trvá na svém MZV

Postoj ministerstva zahraničí k udělení víz ruským hokejistům San Jose a Nashvillu pro zahájení sezony NHL v Praze se nemění. Schengenská víza by neměli dostat. Pokud budou mít již platná víza, měli by být vpuštěni, nynější jednání ale mohou situaci změnit. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Foto: Profimedia.cz Alexandr Barabanov v dresu San JoseFoto : Profimedia.cz

Článek Česká diplomacie minulý týden dopisem upozornila vedení NHL, aby ruští hokejisté z týmů San Jose a Nashvillu necestovali k zahájení sezony do Prahy. NHL se bude v O2 areně hrát v pátek 7. října a o den později. NHL na dopis neodpověděla, což ale ministerstvo vzhledem k upozorňujícímu charakteru dopisu ani neočekávalo, uvedla Mariana Wernerová z odboru komunikace úřadu. "Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru. Pokud budou mít již platná víza, tak by měli být vpuštěni, ale vzhledem k probíhajícím jednáním může dojít v této věci ještě ke změnám," poznamenal Lipavský. Generální manažer San Jose Mike Grier zaujal k věci jasný postoj. "Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo," řekl minulý týden agentuře AP. "Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni," dodal. NHL Těšíme se do Prahy. Jak by pomohlo Ukrajině, kdyby se zrušily zápasy? zní z Nashvillu Podle Lipavského jde o byznysové rozhodnutí týmu NHL, jestli kvůli několika hráčům zruší celé zápasy. V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů pod smlouvou útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov, který je aktuálně na marodce. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. Pouze nesměl v létě zavítat do Ruska ani Běloruska při svém turné za letošními vítězi z Colorada Stanleyův pohár. V týmu Avalanche byl jediným Rusem útočník Valerij Ničuškin. NHL Hertl a Šimek se zastávají ruských spoluhráčů: Nejsou součástí války