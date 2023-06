"Myslím, že je to moje velká přednost," vykládal po draftu zámořským médiím. A popisoval i trochu dobrodružnou cestu do Tennessee. "Let z New Yorku nám zrušili a museli jsme jet autem. Já ještě řidičák nemám, naší si ho nechali v Česku, takže těch 14 hodin odřídila (22letá) sestra. Musím jí moc poděkovat. Přijeli jsme někdy ve 4 ráno," líčil Hrabal.