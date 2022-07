Účastník mistrovství světa ve Finsku se podle všeho bude spolu se Slovákem Šimonem Nemcem ucházet o pozici prvního vybraného beka letošního draftu. Pokud by se Jiříček nezranil na šampionátu dvacítek, byly by jeho vyhlídky v tomto směru o něco lepší.

Podle experta TSN Craiga Buttona by Jiříček zaplnil poptávku pensylvánského klubu po statném obránci, který má výbornou střelu a navíc je to pravák, kterých není nikdy dost. Flyers přitom se 32 góly vstřelenými beky patřili do podprůměru NHL. Colorado na špici žebříčku se chlubilo 64 góly svých zadáků. Šutér od modré by se Philadelphii každopádně velmi hodil.