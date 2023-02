Senzační jubileum. Nehrál profesionálně hokej, přesto brzy oslaví 10 let na střídačce klubu NHL

Skvělé trenérské kariéře nemusí předcházet profesionální kariéra hokejisty. Chcete důkaz? Podívejte se střídačku Tampy Bay. Tam se chystá současný kouč Jon Cooper v březnu oslavit už 10leté výročí od nástupu do funkce. „Může se to povést a pak může také nastat pravý opak. Je plno příkladů, třeba Wayne Gretzky, to byl nejlepší hráč historie a co jsem slyšel, co měl v tom Phoenixu... Hráči na něj koukali a absolutně nechápali, protože on měl prostorové a herní vnímání úplně jiné a geniální a někteří hráči mu asi nerozumělI,“ říká k tématu Josef Jandač v pořadu Příklep na Sport.cz.

Kdo jsou nejúspěšnější hokejoví trenéři, kteří sami nehráli profesionální hokej? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Cooper se svého času více věnoval lakrosu a hokej hrál spíše rekreačně. Během studií práv však začal trénovat středoškolský tým. Momentálně 55letý rodák z Britské Kolumbie se po škole živil jako obhájce, ale mezitím se posouval i v hokejovém žebříčku do čím dál lepších soutěží, až si jej v roce 2013 vytáhla Tampa ze svého farmářského celku Syracuse Crunch. Pod Cooperovým vedením se týmu podařilo dvakrát získat Stanley Cup v letech 2020 a 2021. Dalšími trenéry, kteří působí v NHL, aniž by sami hráli profesionální hokej, jsou Andre Tourigny v Arizoně, Paul Maurice na Floridě, John Hynes v Nashvillu, Dave Hakstol v Seattlu a také Cooperův dřívější asistent z Tampy Derek Lalonde, jenž aktuálně vede Detroit. Téměř dvoumetrový útočník udivuje NHL technickými finesami i produktivitou. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Mezi českými trenéry, kteří se sami jako hráči příliš neproslavili, patří například Josef Jandač. Bývalý kouč české reprezentace, Sparty, Lva Praha či Magnitogorsku se tak k tématu vyjadřuje v pořadu Příklep. „Trenér, který nikdy nic nehrál, jméno vybudované nemá, ale musí si ho vybudovat trénováním a dlouhodobou prací. Pro toho kouče je vše daleko těžší," přiznává. Josef Jandač vzpomíná v pořadu Příklep na Filipa Pešána, kterého vedl jako hráče. Následně mu nepřímo pomohl i v roli kouče.Video : Sport.cz O svém prvním trenérském angažmá vypráví jako o souhře okolností. „Já jsem to ani neplánoval, prostě se ty věci staly. Tenkrát jsem byl dlouhodobě zraněný a manažer Drda a Jirka Besser mě oslovili v Berouně. Byl jsem hráč Berouna, měl jsem utržený břišní sval, tak jsem nehrál celý podzim," prozrazuje, že na počátku trenérské kariéry byly zdravotní problémy. „Bylo to, spíš bych řekl, náhradní řešení s tím, že až se uzdravím, tak zase začnu hrát, ale už se nestalo a zůstal jsem u trénování," ohlíží se 54letý kouč. 80letý generální manažer stále udivuje NHL. Osobní vzpomínky v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Více najdete ve videu z pořadu Příklep, kde je kromě rozhovoru mezi moderátorem Honzou Homolkou z O2 TV, Martinem Kézrem, šéfredaktorem sportovní redakce Práva a Sport.cz a Josefem Jandačem také popsán příběh zřejmě vůbec největší trenérské legendy NHL, kterou o profesionální kariéru hokejisty připravilo zranění. Příklep PŘÍKLEP: První trenérská smlouva na Štědrý večer, cestou jsme přejeli černou kočku, vzpomíná známý kouč