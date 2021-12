V zemi mistrů světa z roku 2002 se krátce po Ružičkově první trefě dočkali ze zámoří další příjemné zprávy. Trenér brankářů New Yorku Rangers Peter Kosa oznámil, že proti Coloradu dostane poprvé v bráně přednost před Alexandrem Georgijevem 24letý Húska.

Kouč i spoluhráči se ale svého brankáře zastávali. „V první třetině byl skvělý, čelil 19 střelám a měl víc klíčových zákroků. Prohráli jsme především jako tým," uvedl kouč Rangers Gerrard Gallant pro New York Post.

„(Húska) Měl několik dobrých zákroků. často jsme ho v tom nechali, nepomohli jsme mu a umožnili jsme soupeři dostat se do šancí. V každém případě je to dobrý brankář a má před sebou velkou budoucnost. Zvládl to dobře," chlácholil slovenského brankáře obránce Rangers Jacob Trouba.