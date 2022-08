"Jsem velmi vděčný, privilegovaný a poctěný, že jsem vůbec prvním muslimem, který může přinést Stanley Cup do mešity. To je něco, čeho si budu vždycky vážit a co si budu vždycky pamatovat. Je to součást mého původu, součást mých kořenů, součást toho, kdo jsem," tvrdil kanadský útočník, který před pár dny podepsal sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů s Calgary.