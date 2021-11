Šťastných 13. Vejmelka si vychytal premiérovou výhru, ale zatrnulo mu

"Soucítili jsme s ním, protože na začátku sezony byl (Vejmelka) naším zdaleka nejlepším hráčem, jenže my nedokázali vstřelit 'velký' gól. Dělal pro nás zázraky, ale nebyl za to odměněn," tvrdil kouč Arizony Andre Tourigny.

Pro Vejmelku to ale nebylo bez nervů. Vítězná střela se totiž odrazila od tyče do síťky a ven. Zatímco hosté hned začali slavit, sudí rozpažil a na překvapeného českého gólmana se hnal s pukem na hokejce kapitán Los Angeles Anže Kopitar. I tuhle šanci a následnou dorážku Alexe Iafalla, které se mu nakonec do statistik nepočítaly, ale Vejmelka zlikvidoval...