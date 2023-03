Suverénně nejlepší farma. Český útočník si pochvaluje nové angažmá v AHL

Leckoho by jistě napadlo, že trejd na konci uzávěrky přestupů není nic příjemného. Zvlášť pokud se přemísťujete jen z jednoho farmářského týmu do druhého a ještě k tomu přes tři tisíce kilometrů daleko. S tím však nechoďte na Radima Zohornu, který si nemůže vynachválit, že se z Calgary přesunul do Toronta. „Myslím si, že tady v Torontu je to suverénně nejlepší,“ vyzdvihuje zázemí farmářského týmu Marlies v pořadu Příklep na Sport.cz.

Farma Toronta? Suverénně nejlepší. Český útočník pro pořad Příklep o podmínkách v AHLVideo : Sport.cz

V AHL prošel dohromady třemi kluby. Nejprve jej Pittsburgh zapůjčoval do Wilkes-Barre/Scranton Penguins. To obnášelo cestovat zhruba pět hodin autem vždy, když byl přeřazen z jednoho týmu do druhého. „Není to nic příjemného strávit pět hodin na dálnici, která vede jenom rovně. Pět hodin jedete jenom rovně a padají vám víčka," líčí vysoký forvard v Příklepu. Když jej před začátkem této sezony přes waiver list získaly plameny, obratem byl poslán do záložního týmu Calgary Wranglers, který sídlí ve stejné hale jako první tým. Přesto se právě Wranglers netěšili takovému zázemí jako jiné farmářské týmy v AHL. „Calgary bylo hezké, město super. Bylo super, že to bylo v jednom městě, ale servis nebyl takový jako tady v Torontu," přiznává 26letý rodák z Havlíčkova Brodu. Maple Leafs přitom nehostí svůj farmářský celek ve stejné hale, ale staré Coca-Cola Coliseum vzdálené zhruba 3,5 kilometru. Mladší bratr hokejových reprezentantů Tomáše a Hynka Zohornových připouští, že v zázemí jednotlivých klubů AHL jsou značné rozdíly. „Celkově jak ta šatna nebo to tréninkové centrum vypadá, kolik je kolem týmu lidí, fyzioterapeutů, trenérů, kondičáků. Sauny, vířivky a takové věci jsme v Calgary vlastně moc neměli," říká někdejší útočník brněnské Komety či Mladé Boleslavi. Více v pořadu Příklep s Radimem Zohornou.