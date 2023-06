Jednačtyřicetiletý Lundqvist se dočkal uvedení hned v prvním možném roce. Švédskou reprezentaci dovedl v roce 2006 k olympijskému zlatu a zářil i v NHL v dresu New York Rangers, kterým v roce 2014 pomohl do finále Stanley Cupu. V zámořské lize odchytal 459 vítězných zápasů, což ho v historických tabulkách řadí na páté místo. Dalších 61 výher přidal v play off. Kariéru ukončil v roce 2020 kvůli problémům se srdcem.