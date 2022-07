Kritice hráčů mířících do KHL nerozumí. Válka neskončí, když v Rusku nepodepíšeme, míní slovenský reprezentant

Nad slovy o pokřivené morálce hokejistů, kteří za současné politické situace stejně míří do KHL, jen mávne rukou. „Je to osobní věc každého. Pokud tam někdo podepíše smlouvu, tak to neznamená, že podporuje válku. Hokejisti musí myslet na své rodiny a děti," argumentuje křídelník, jenž za sedm sezon strávených v NHL odehrál za Detroit, Chicago, Edmonton a Vegas 221 zápasů a zaznamenal 53 bodů.

„Potřebujeme je zabezpečit a jedna sezona v KHL může vynést více než pět sezon jinde. Je to prostě naše povolání. To neznamená, že podporujeme válku. Každý rozumný člověk je proti ní, ale když nepodepíšeme kontrakty v KHL, tak to neznamená, že by najednou válku ukončili," míní Jurčo.