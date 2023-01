Bývalý hokejista, který odehrál v NHL 99 zápasů jako útočník Colorada či Floridy, by zřejmě uvítal, kdyby zástupci Jakuba Vrány přiblížili situaci médiím. „Když ti hráči podepisují, tak jsou plné noviny těch agentů, a jak komentují tohle, tohle," všímá si dvojnásobný juniorský mistr světa.

„Samozřejmě asi respektují soukromí hráče, ale asi by bylo potřeba říct, co v tom je, nebo co v tom bylo, nebo co je tam za problém," pokračuje 40letý expert, který byl do listopadu loňského roku sportovním manažerem Mladé Boleslavi.

Dění kolem Jakuba Vrány jsme v pořadu Příklep sledovali už dříve.Video : Sport.cz

Připomeňme, že jako Vránův agent v zámoří by měl být stále J. P. Barry. Odchovanec Letňan měl být na začátku sezony jednou z opor Rudých křídel, než byl odeslán do asistenčního programu, aniž by dosud byl znám oficiální důvod.

Kubalíkovo vzkříšení v Detroitu? Bude zářit i ve zbytku sezony, shodují se experti v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Po návratu byl Vrána okamžitě umístěn na waivers list, ze kterého si jej však i vzhledem k roční gáži 5,25 milionu dolarů, tedy výrazné zátěži pod platovým stropem, nikdo nevybral. „Hodně týmů to má napěchované, jsou úplně na limitu, takže si to nemůžou dovolit a stoprocentně mu nepomůže tohle extempore a tahle věc, co se teď udála, protože to asi nebude nic malého," míní Nedorost.

A tak se rodák z Prahy připojil k farmářskému týmu Griffins. Tam jej však pro změnu zřejmě dohnal limit pro veterány. Na soupisce pro utkání AHL totiž smí být jen pět hráčů, kteří před danou sezonou odehráli 260 a více utkání mezi profesionály. A Vrána se patrně v daný moment nevešel mezi pětici vyvolených.

Nejobávanější farma NHL skončila. Lepší zima než teplo v kriminalitě! Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Situaci 26letého útočníka nevnímá příliš pozitivně ani Jan Škvor. „Četl jsem nějaké názory respektovaných zámořských novinářů, ať už Elliottea Friedmana, nebo ostatních, že řešením by mohlo být, že by se na platu dál podílel i Detroit. Jenže zase proč by to Detroit dělal? Ale že Vrány chce zbavit, to je podle mě bohužel ten krok, který udělal," soudí redaktor Sport.cz a Práva.