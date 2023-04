Novinář Marek Burkert, který se na Sport.cz specializuje právě na zámořský hokej, tvrdí, že by mohl v této sezoně přijít zlom a Toronto by mohlo brány prvního kola překročit. „Tým je na to postavený, všichni tomu věří, jen se jim do plánů moc nehodí Tampa," vidí možný problém zkušený redaktor.

Ani když osud nebude Torontu přát a postaví mu do cesty silného soka, tým Maple Leafs neodepisuje. „Letos by to konečně mohlo vyjít. Věřím, že Toronto zabere. Jsem vždycky rád, když jde nahoru tým z Original six. Vždy to má jiného ducha a možná i atmosféra kolem týmů a klubů je jiná než u těch klubů, co se do NHL dostaly po expanzi," prozrazuje Burkert.